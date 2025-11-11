DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -0,4%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.996 -0,7%Euro1,1554 -0,1%Öl63,79 -0,4%Gold4.129 +0,3%
Medios profitiert von starkem Arzneimittelgeschäft - Prognose bestätigt

11.11.25 08:02 Uhr
Medios AG
13,16 EUR 0,62 EUR 4,94%
BERLIN (dpa-AFX) - Florierende Arzneimittelverkäufe und ein starkes internationales Geschäft haben das Spezialpharmaunternehmen Medios im dritten Quartal angetrieben. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um rund neun Prozent auf gut 538 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag hingegen mit rund 24 Millionen Euro um zweieinhalb Prozent unter dem Vorjahresniveau - seinerzeit hatte Medios allerdings nach eigenen Angaben durch einen inflationsbedingten positiven Einmaleffekt einen Rekordwert erzielt.

Nach Steuern schwoll der Gewinn in jetzigen Berichtszeitraum hingegen deutlich auf 7,2 Millionen Euro an, nach zuvor rund 4 Millionen. Dabei profitierte Medios unter anderem von geringeren Sondereffekten. Das Management um den scheidenden Konzernchef Matthias Gärtner bestätigte seine Jahresziele. Wie bereits bekannt, verlässt der Manager zum Jahresende Medios, sein Nachfolger Thomas Meier übernimmt zum 1. Februar den Chefposten./tav/mis

Analysen zu Medios AG

DatumRatingAnalyst
03.11.2025Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.2025Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Medios BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13.08.2025Medios KaufenWarburg Research
14.05.2025Medios BuyDeutsche Bank AG
