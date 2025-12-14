DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.810 -0,1%Euro1,1737 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Medley Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

14.12.25 06:35 Uhr
Medley Capital veröffentlichte am 12.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,02 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Medley Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,06 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 9,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 13,34 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 54,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 29,47 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

