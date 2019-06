Amazon Alexa: Neues, günstigeres Modell mit Display

Zwar seien die Verkaufszahlen der Echo-Geräte von Amazon nicht bekannt, eine Analyse von Consumer Intelligence Research Partners im Februar habe aber ergeben, dass der Tech-Riese 70 Prozent am Speaker-Markt innehabe, während Googles Home bei 24 Prozent liege und Apples HomePod bei sechs Prozent, berichtet CNBC. Die Untersuchung habe zudem ergeben, dass 66 Millionen Alexa-Speaker allein in den USA genutzt würden.

Konkurrent Google verkauft ähnliche Produkte mit Display für zu Hause. Das Unternehmen veröffentlichte zuletzt seinen Nest Hub Max. Dieser kostet 229 US-Dollar und damit annähernd genauso viel wie der Echo Show von Amazon. Auch die Größe des Displays unterscheidet sich bei den beiden kaum. Apple dagegen verkaufe bisher noch keine Smart-Home-Geräte mit Display.

Kleiner und günstiger

Der Echo Show 5 ist zwar nicht der erste Alexa-Speaker mit Display, jedoch ist er deutlich günstiger als die bisherigen Modelle mit Bildschirm. Der niedrigere Preis könne potenzielle Kunden dazu bewegen, sich ein Gerät mit Display zuzulegen. Während der Echo Show 5 bei 89,99 US-Dollar liegen wird, kostet der Echo Spot 129,99 US-Dollar und der Echo Show gar 229,99 US-Dollar. Erscheinen soll der Neuling in der Alexa-Familie in den USA am 26. Juni.

Das Display wird mit 5,5 Zoll etwa halb so groß wie das des Echo Show, aber größer als das des runden Echo Spots sein. Über das Display können Antworten von Alexa beispielsweise auch visuell dargestellt werden. Zudem könnten Filme von Amazon Prime Video oder Beiträge von CNBC abgespielt werden. Zu Liedern werden die Songtexte eingeblendet und es bestehe die Möglichkeit, die Aufnahmen von Überwachungskameras im eigenen Zuhause einzusehen.

Das Gerät habe, laut CNBC, außerdem nahezu alle anderen Funktionen, die die normalen Echos haben. Es hat eine Kamera, die nach Belieben mittels eines Schalters am Gerät auch abgedeckt werden kann. Anderenfalls kann diese für Videoanrufe genutzt werden - ein weiterer Vorteil. Der Alexa-Speaker könne außerdem, wie golem.de berichtet, auch als Aufwachlicht genutzt werden. Es gebe eine Morgenroutine und Nachtroutine, die morgens Geräte anschalten bzw. abends die Lichter ausschalten könne. Des Weiteren könnten die Nutzer zum Beispiel YouTube-Videos mittels eines Browsers aufrufen, was Google mittels Sprachbefehl nicht erlaubt. Zudem ermögliche das neue Smart-Home-Gerät weitere Steuerungsoptionen auf dem Bildschirm, nachdem mittels Sprachbefehl agiert wurde. So könne zum Beispiel Farbe und Helligkeit vom Licht über das Display eingestellt werden. Der Echo Show 5 zeigt Rezepte an und ermöglicht es, To-Do-Listen und Kalender einfach zu aktualisieren.

Der Online-Händler nehme nun Vorbestellungen für den Echo Show 5 an. Er wird in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich sein. Dazu biete Amazon als Zubehör einen magnetischen Ständer für 19,99 US-Dollar, um den Kamerawinkel besser einstellen zu können, vor allem wegen der Videoanruf-Funktion. Die Auslieferung des Echo Show 5 erfolge im Juni in zehn Ländern, einschließlich der USA.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Amazon, Amazon.com, Inc.