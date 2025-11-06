DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,2%Öl63,70 +0,2%Gold4.005 +0,6%
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank: Operativer Gewinn legt zu -- Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Fielmann-Aktie: Geschäft wächst im Sommer schwächer - Gewinnsprung

06.11.25 08:16 Uhr
Beim Brillenkonzern Fielmann hat sich das Geschäftswachstum im Sommer merklich abgeschwächt.

Fielmann AG
46,10 EUR -0,40 EUR -0,86%
Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zu 2024 noch um rund drei Prozent. In den ersten neun Monaten legte der Erlös um insgesamt neun Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro zu, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Für das Gesamtjahr sieht Konzernchef Marc Fielmann den Brillenkonzern weiterhin auf Kurs zu einem Umsatz von knapp 2,5 Milliarden Euro. Davon sollen rund 24 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) übrig bleiben.

In den ersten neun Monaten trugen vor allem die USA dank einer Übernahme sowie Polen zum kräftigen Umsatzwachstum bei. Das bereinigte operative Ergebnis stieg konzernweit um 18 Prozent auf 434 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag mit 23,6 Prozent knapp unterhalb der Zielmarke für das Gesamtjahr. Unter dem Strich entfiel auf die Fielmann-Aktionäre ein Gewinn von 155,5 Millionen Euro, fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor.

HAMBURG (dpa-AFX)

Analysen zu Fielmann AG

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Fielmann HaltenDZ BANK
18.09.2025Fielmann HoldWarburg Research
28.08.2025Fielmann HoldWarburg Research
18.07.2025Fielmann HaltenDZ BANK
11.07.2025Fielmann AddBaader Bank
11.07.2025Fielmann AddBaader Bank
22.05.2025Fielmann BuyBaader Bank
30.04.2025Fielmann BuyBaader Bank
05.03.2025Fielmann BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.03.2025Fielmann KaufenDZ BANK
22.09.2025Fielmann HaltenDZ BANK
18.09.2025Fielmann HoldWarburg Research
28.08.2025Fielmann HoldWarburg Research
18.07.2025Fielmann HaltenDZ BANK
11.07.2025Fielmann HoldWarburg Research
24.02.2023Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
05.01.2023Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.12.2022Fielmann SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.2022Fielmann SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2022Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

