Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz

06.11.25 10:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19,60 EUR -0,70 EUR -3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Aimee Look

DOW JONES--Der Spirituosenhersteller Diageo hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 gesenkt und dabei auf einen Rückgang der Spirituosenverkäufe in China und ein schwaches Konsumklima in den USA verwiesen. Der britische Konzern erwartet den organischen Nettoumsatz nun unverändert oder mit einem leichten Rückgang sowie ein organisches Wachstum des Betriebsergebnisses im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich.

Bislang hatte Diageo ein organisches Nettoumsatzwachstum auf dem Vorjahresniveau von 1,7 Prozent und ein organisches Wachstum des Betriebsergebnisses im mittleren einstelligen Bereich in Aussicht gestellt.

Im ersten Geschäftsquartal 2025/26 per Ende September verbuchte der Konzern, der unter anderem die Marken wie Johnnie Walker, Guinness und Smirnoff im Portfolio hat, einen Rückgang des ausgewiesenen Nettoumsatzes um 2,2 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar. Das organische Absatzwachstum von 2,9 Prozent im Quartal wurde durch einen negativen Preis-Mix-Effekt von 2,8 Prozent aufgewogen.

Das Konsumklima in den USA sei schwächer als erwartet, überdies der Konzern sei mit einem Umsatzrückgang bei klaren Destillaten in China konfrontiert.

November 06, 2025 04:32 ET (09:32 GMT)

