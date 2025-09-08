GameStop-Aktie zieht an: Zahlen überzeugen Anleger
Der Videospiele-Händler GameStop wurde am Börsenparkett besonders als Meme-Aktie bekannt. Am Dienstagabend legte das Unternehmen seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.
Werte in diesem Artikel
Der Videospiele-Händler GameStop hat im zweiten Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie von 0,25 US-Dollar erzielt, nach 0,040 US-Dollar im Vorjahresviertel. Experten waren im Voraus von einem EPS in Höhe von 0,190 US-Dollar ausgegangen.
Beim Umsatz übertraf GameStop die Analystenprognosen in Höhe von 900,0 Millionen US-Dollar. Hier hatte der Konzern 972,2 Millionen US-Dollar in den Büchern stehen, nachdem ein Jahr zuvor noch 798,3 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden.
Die an der NYSE notierte GameStop-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel zeitweise 2,08 Prozent fester bei 24,086 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Sergej Lebedev / Shutterstock.com
