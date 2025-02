Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 59,63 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 59,63 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 59,82 EUR. Bei 59,20 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 59,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 358.798 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 77,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,89 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,91 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,60 EUR aus.

Am 20.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,57 EUR gegenüber 2,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 38,45 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 24.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 8,93 EUR je Aktie aus.

