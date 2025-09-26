Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 53,17 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 53,17 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 53,05 EUR. Bei 53,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 59.355 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,17 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 18,81 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 14,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,09 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,68 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,77 Prozent auf 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,74 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 23.10.2026.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

