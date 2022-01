Merck Aktie News: Merck macht Boden gut

Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 190,25 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.783 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 190,40 EUR Bei 188,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114.535 Merck-Aktien.

Am 30.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR an. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2021 auf bis zu 126,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 213,08 EUR. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 9,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Merck KGaA ist ein weltweit tätiger Chemie-, Pharma- und Life Science-Konzern. Die Medikamente des Unternehmens, die in vielen Ländern weltweit angeboten werden, werden bei Erkältungsbeschwerden und beim täglichen Gesundheitsschutz, bei neurodegenerativen Erkrankungen sowie in den Bereichen Onkologie, Fruchtbarkeit, Endokrinologie und Rheumatologie verwendet. Außerdem bietet Merck Originalpräparate gegen Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie Produkte für die Selbstmedikation. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft sogenannte Performance Materials für die Branchen Unterhaltungselektronik, Beleuchtung, Drucktechnik oder Kosmetik. Das Produktangebot erstreckt sich hier von Flüssigkristallen für Displays über funktionelle Füllstoffe bis hin zu Effektpigmenten. Ergänzt wird das Angebot von Merck durch Laborchemikalien, Lösungsmittel, Filtertechniken für die Wasseraufbereitung sowie Bioprozessverfahren und bioanalytische Services für die Pharmaindustrie.

