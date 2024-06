Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf Merck-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 164,75 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 164,75 EUR zu. Bei 164,90 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 164,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.946 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (176,25 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 6,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 22,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,33 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 189,33 EUR.

Merck ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,12 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,29 Mrd. EUR eingefahren.

Die Merck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Merck die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,72 EUR je Merck-Aktie belaufen.

