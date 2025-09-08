DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.152 -0,1%Euro1,1705 -0,5%Öl66,41 +0,3%Gold3.631 -0,1%
Kurs der Merck

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zieht am Abend an

09.09.25 20:24 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zieht am Abend an

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 84,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
71,80 EUR 0,50 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 84,51 USD. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,79 USD. Bei 84,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 468.129 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 119,38 USD. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 29,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 13,24 Prozent sinken.

Nach 3,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 USD je Merck-Aktie.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,14 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,20 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Merck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

