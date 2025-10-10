Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Freitagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Merck gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 86,62 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Merck-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 86,62 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 86,41 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 87,67 USD. Bisher wurden via New York 835.670 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,58 USD. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 22,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 73,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,22 USD ausgeschüttet werden.
Am 29.07.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 15,80 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 16,16 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,92 USD im Jahr 2025 aus.
