Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck präsentiert sich am Freitagabend fester

14.11.25 20:23 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck präsentiert sich am Freitagabend fester

Die Aktie von Merck zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 93,55 USD zu.

Merck Co.
80,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Das Papier von Merck konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 93,55 USD. Die Merck-Aktie legte bis auf 95,07 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 92,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.339.938 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,06 USD. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 10,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,24 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 30.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 17,18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 16,72 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,97 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

