DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.512 +0,4%Euro1,1859 +0,8%Öl68,51 +1,5%Gold3.691 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Microsoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden Microsoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Aktie im Blick

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Dienstagabend mit Abschlägen

16.09.25 20:24 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Dienstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 80,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
68,30 EUR -0,80 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 80,79 USD. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 80,55 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 81,06 USD. Bisher wurden via New York 715.014 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 47,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 10,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 15,80 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr bedeutet

Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen