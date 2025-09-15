Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Dienstagabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 80,79 USD.
Die Merck-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 80,79 USD. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 80,55 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 81,06 USD. Bisher wurden via New York 715.014 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 47,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 10,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 15,80 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
