Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Merck. Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 84,15 USD abwärts.

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 84,15 USD. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 83,88 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 85,07 USD. Zuletzt wechselten 594.911 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,30 USD. Dieser Kurs wurde am 07.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 42,96 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 73,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,87 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 USD belaufen.

Am 29.07.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Merck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

