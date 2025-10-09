Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Donnerstagabend in Grün

So bewegt sich Merck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 87,42 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,2 Prozent auf 87,42 USD. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 87,78 USD. Bei 87,17 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 791.916 Merck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (111,58 USD) erklomm das Papier am 16.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 16,13 Prozent Luft nach unten.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,22 USD belaufen.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 15,80 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

