Mersana Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mersana Therapeutics gab am 13.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,87 USD gegenüber -5,000 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Mersana Therapeutics 3,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
