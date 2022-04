Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag fester

Um 16:22 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 203,55 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 205,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.636 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 59,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 168,06 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 17,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 324,29 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 02.02.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,67 USD gegenüber 3,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,63 Prozent zurück. Hier wurden 28,07 Milliarden USD gegenüber 33,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2021-Finanzergebnisse wird am 02.02.2022 erwartet. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q1 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 27.04.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,52 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

