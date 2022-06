Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Mittwochmittag ab

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 01.06.2022 12:22:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 181,22 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 180,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 181,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.211 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2021 markierte das Papier bei 324,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2022 bei 164,24 EUR. Abschläge von 10,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 284,63 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26.171,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 27.908,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 27.07.2022 gerechnet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,00 USD je Aktie.

