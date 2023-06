Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie verlor um 09:18 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 247,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 246,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 247,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.555 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 89,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 63,98 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 271,50 USD an.

Am 26.04.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.645,00 USD – ein Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 26.07.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

