Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verbilligt sich am Freitagvormittag

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 01.07.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 152,30 EUR ab. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 152,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 152,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 853 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 53,11 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 145,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 4,50 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 272,13 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,30 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.908,00 USD – ein Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 26.171,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Meta