Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 594,63 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 594,63 USD. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 594,88 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 589,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 421.770 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 638,40 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 7,36 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 343,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2024). Mit einem Kursverlust von 42,25 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 639,29 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 4,50 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 40,59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,87 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 22,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

