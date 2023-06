Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag im Aufwind

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 253,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 254,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 253,95 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.803 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 254,90 EUR. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 0,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,15 EUR ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 184,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,50 USD an.

Am 26.04.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 28.645,00 USD gegenüber 27.908,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,82 USD fest.

