Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag behauptet

Mit einem Kurs von 96,04 EUR zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum verändert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,47 EUR aus. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 95,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.196 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 314,25 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 69,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2022 bei 94,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,00 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.714,00 USD – das entspricht einem Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.010,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 01.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,15 USD je Aktie.

