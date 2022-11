Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 94,33 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 93,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.474 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,25 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 69,98 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,94 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 210,00 USD an.

Am 26.10.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,22 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,47 Prozent auf 27.714,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 29.010,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 01.02.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,15 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Short in Vorbereitung - Meta jetzt kaufen?

Musk fängt mit Umbau von Twitter an: Eigenes Inhaltegremium geplant - Verifizierte Accounts bald kostenpflichtig?

Meta Platforms-Aktie knickt ein: Technischer Fehler sperrt zahlreiche Instagram-Nutzer aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Meta