Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 475,65 USD nach oben.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 475,65 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 475,98 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 471,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 598.756 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 531,44 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 11,73 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 258,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.06.2023). Mit einem Kursverlust von 45,57 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 515,88 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 36,46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.07.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 20,21 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

