Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) büßt am Donnerstagmittag ein

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 92,78 EUR. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 92,54 EUR ein. Mit einem Wert von 92,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.290 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 314,25 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 70,48 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (92,54 EUR). Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 0,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,22 USD je Aktie gewesen. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.714,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.010,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 01.02.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,15 USD je Aktie.

