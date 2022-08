Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 166,46 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 166,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 165,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.554 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 324,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,75 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,74 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 243,22 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD gegenüber 3,30 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 28.822,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 29.077,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2022 veröffentlicht.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

