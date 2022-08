Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Donnerstagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,1 Prozent auf 166,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 168,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 166,00 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.422 Stück gehandelt.

Am 14.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 324,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,74 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,30 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 243,22 USD.

Am 27.07.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,88 Prozent zurück. Hier wurden 28.822,00 USD gegenüber 29.077,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2022 erfolgen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,10 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

