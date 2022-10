Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag zu

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 143,24 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 143,28 EUR aus. Bei 142,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 6.613 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 314,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,42 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 242,11 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 28.822,00 USD, gegenüber 29.077,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,88 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022 präsentieren. Am 01.11.2023 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com