Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Freitagnachmittag

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 586,70 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 586,70 USD zu. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 588,80 USD. Bei 583,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 567.393 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 588,80 USD erreichte der Titel am 04.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 0,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 279,49 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 574,29 USD.

Am 31.07.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,31 USD gegenüber 3,03 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,07 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 32,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 21,29 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

