Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Freitagmittag an

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 166,40 EUR. Bei 167,30 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 167,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.218 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 324,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 145,74 EUR fiel das Papier am 22.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 243,22 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29.077,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28.822,00 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 02.11.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,10 USD je Aktie belaufen.

