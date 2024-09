Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) legt am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 517,00 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 517,00 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 520,87 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 511,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 439.493 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 544,20 USD erreichte der Titel am 23.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 5,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 279,49 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 574,29 USD.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 39,07 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,10 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 21,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

