Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 712,73 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 712,73 USD. Bei 712,73 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 705,79 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 435.475 Aktien.

Am 05.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 718,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 0,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 414,50 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,84 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,75 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 718,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,24 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 5,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 40,11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 23.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,18 USD fest.

