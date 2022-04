Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 213,05 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 213,05 EUR an. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 212,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 213,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.678 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 14.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 324,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,45 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 168,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,12 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 327,14 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,88 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 28,07 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 33,67 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2022 veröffentlicht. Die Q2 2022-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 27.07.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 14,54 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com