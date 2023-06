Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:09 Uhr bei 253,05 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 253,25 EUR. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 252,10 EUR ein. Bei 252,85 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.549 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 257,10 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 1,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 89,15 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 64,77 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,50 USD.

Am 26.04.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei 2,20 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,64 Prozent auf 28.645,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,82 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

