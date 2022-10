Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 139,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 141,88 EUR. Bei 140,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.059 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 314,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 55,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,07 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 242,11 USD angegeben.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,46 USD gegenüber 3,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 28.822,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.077,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,88 Prozent verringert.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 01.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 9,88 USD je Aktie aus.

