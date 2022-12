Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag höher

Um 12:22 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 116,34 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 116,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.013 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 312,00 EUR markierte der Titel am 28.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,71 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,27 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 30,32 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 174,89 USD.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,22 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.714,00 USD – das entspricht einem Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.010,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 9,11 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com