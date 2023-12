Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 319,35 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 319,35 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 322,25 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 321,86 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.710.505 Stück gehandelt.

Am 23.11.2023 markierte das Papier bei 342,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 6,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.12.2022 auf bis zu 112,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 64,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,50 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,64 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.146,00 USD umgesetzt, gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

