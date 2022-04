Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag zu

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 207,40 EUR zu. Bei 207,60 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 204,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.137 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 324,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 56,61 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 168,06 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,97 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 327,14 USD.

Am 27.04.2022 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 33,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 27.04.2022 erwartet. Schätzungsweise am 27.07.2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q2 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,54 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

