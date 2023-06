Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:01 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 270,70 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 7.164 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 276,57 USD erreichte der Titel am 06.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 2,17 Prozent zulegen. Bei 88,09 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,46 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 271,50 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,72 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 28.645,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 11,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Apple-Aktie an der NASDAQ nach Rekordhoch mit Gewinnmitnahmen: Apple steigt ins Geschäft mit Computer-Brillen ein

NASDAQ-Wert Apple-Aktie stärker: Apple stellt Gerüchten zufolge eine Computer-Brille vor

Wandel in der Tech-Branche: KI auf der Überholspur - hat das Metaverse das Nachsehen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com