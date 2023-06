Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag höher

Um 09:21 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 253,85 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 254,45 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 253,65 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.212 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 1,93 Prozent niedriger. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,15 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,88 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 271,50 USD.

Am 26.04.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 28.645,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.908,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,82 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Apple-Aktie an der NASDAQ nach Rekordhoch mit Gewinnmitnahmen: Apple steigt ins Geschäft mit Computer-Brillen ein

NASDAQ-Wert Apple-Aktie stärker: Apple stellt Gerüchten zufolge eine Computer-Brille vor

Wandel in der Tech-Branche: KI auf der Überholspur - hat das Metaverse das Nachsehen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Meta