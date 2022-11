Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,5 Prozent auf 95,94 EUR zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 95,94 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,29 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 107.467 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 314,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 69,47 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 7,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 26.10.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 3,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 27.714,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.010,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 01.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,07 USD je Aktie belaufen.

