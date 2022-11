Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 95,44 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 95,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.898 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 314,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,63 Prozent hinzugewinnen. Bei 89,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 6,91 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,00 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,22 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 27.714,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.010,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 01.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 9,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

