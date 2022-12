Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 108,82 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 109,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,02 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 5.089 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 312,00 EUR erreichte der Titel am 28.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (89,27 EUR). Mit einem Kursverlust von 21,90 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 174,89 USD.

Am 26.10.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.714,00 USD im Vergleich zu 29.010,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 01.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,11 USD je Aktie.

