Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 534,72 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 534,72 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 537,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 533,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 480.861 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,79 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,51 Prozent hinzugewinnen. Bei 274,39 USD erreichte der Anteilsschein am 19.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 515,88 USD.

Am 24.04.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 28,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Am 23.07.2025 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 20,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels freundlich

Euphorie verflogen? Darum droht Anlegern ein schwieriger Börsen-Sommer

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus