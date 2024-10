Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 584,40 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 584,40 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 584,33 USD. Bei 594,24 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 328.763 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 602,90 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 3,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 279,49 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 109,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 582,86 USD.

Am 31.07.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,31 USD, nach 3,03 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 39,07 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,00 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

