Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag tiefer

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 100,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 100,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,80 EUR. Zuletzt wechselten 2.022 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 314,25 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 67,87 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (89,27 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,10 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,56 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,22 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.714,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 29.010,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 01.02.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 9,07 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

