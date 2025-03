Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 602,60 USD.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 602,60 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 613,80 USD. Bei 595,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.426.465 Stück gehandelt.

Bei 740,87 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 22,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 414,50 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 45,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,74 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 734,43 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 8,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 48,39 Mrd. USD gegenüber 40,11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,21 USD fest.

