Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12.07.2022 12:22:00 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 161,10 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 160,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.142 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 145,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 10,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 272,13 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 27.908,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.171,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,56 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

